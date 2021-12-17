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Flaş karar! Ekranlara veda ediyor...

Flaş karar! Ekranlara veda ediyor...
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Kanal D'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Ece Üner ile Susma programı ekranlara veda mı ediyor? İşte cevabı...

Gündüz kuşağında Müge Anlı, Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'e rakip olan ünlü haber ci Ece Üner'in programı, 17 Aralık Cuma günü son defa seyirci karşısına çıkacak.

FİNAL KARARI ÇIKTI

Kanal D'nin gündüz kuşağında yer alan Ece Üner ile Susma programı hakkında final kararı alındı. Diğer kanallardaki rakipleri Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz'ın programları gibi karmaşık ilişkileri ve kriminal olayların çözüldüğü program, reytinglerde beklenileni veremedi.

REYTİNGLERDE RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma, 17 Aralık Cuma günü son defa seyirci karşısına çıkacak. Medyatava'nın haberine göre, ilk olarak 9 Ağustos'ta yayınlamaya başlayan program, 95. bölümüyle final yapacak.

Başarılı haber ci Ece Üner'in sunduğu program, diğer kanallarda yayınlanan gündüz kuşağı programlarının reytinglerde gerisinde kalmıştı.

Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Ece Üner, geçtiğimiz yaz kanaldan istifa ederek Kanal D'ye transfer olmuştu.

Flaş karar! Ekranlara veda ediyor...

Flaş karar! Ekranlara veda ediyor...

Flaş karar! Ekranlara veda ediyor...

Flaş karar! Ekranlara veda ediyor...

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