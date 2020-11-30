İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü
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İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü

30.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:02
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü

İran, askeri nükleer programının 'babası' kabul edilen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi şokunu atlatamadan yeni bir suikastla sarsıldı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Al Arabiya'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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