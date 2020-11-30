İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü
30.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:02
İran, askeri nükleer programının 'babası' kabul edilen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi şokunu atlatamadan yeni bir suikastla sarsıldı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.
Al Arabiya'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı