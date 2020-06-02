Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah, koronavirüs salgını dolayısıyla hayatını kaybetti. Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyordu.

Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
02.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:38

Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin yakalandığı koronavirüs tedavisine olumlu cevap vermeyerek yaşama veda ettiği öğrenildi. Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

Kurulduğu günden bu yana ABD ile ilişkileri son derece gergin olan Taliban'ı barış masasına oturtan Ahundzade, ABD ile görüşmeler yürütmüş ve barış anlaşmasına varmıştı.

ABD İLE YAPILAN ANLAŞMA SONRASI İLK AÇIKLAMASI

Ahundzade, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2001 tarihinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkemize saldırdı, Afgan milletini temsil eden İslam Emirliği, Allah'ın ilahi yardımıyla, 19 yıllık cihad ve mücadelenin ardından Afganistan'ın işgalinin sona erdirilmesi için bir anlaşmaya vardı. Bu, tüm Müslüman ve mücahit milletin ortak zaferidir, yaklaşık 20 senedir canlarından ve mallarından, abidevi ve fevkalade bir biçimde fedakarlıkta bulunan tüm erkek ve kız kardeşlerimizin. Afganistan'dan tüm yabancı güçlerin çekilmesine ve gelecekte iç işlerine asla müdahale edilmemesine dair bir anlaşma şüphesiz büyük bir başarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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