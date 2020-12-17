?İbrahim Kalın: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz
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?İbrahim Kalın: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

17.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:13
?İbrahim Kalın: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" mesajını paylaştı. 

İbrahim Kalın, mesajı paylaştığı notunda ise "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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