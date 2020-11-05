Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu
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Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu

05.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:38

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir çalışanın süt kazanının içine girerek banyo yaptığı Konya'daki süt fabrikasının faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Konya'daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

İŞLETMENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Açıklamada, "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi.

Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: hangi marka keşke oda bilinse
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OZANB.: Neden Marka vermezsiniz en azından millet ona göre önlemini alır!!!
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500
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