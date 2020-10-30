Son dakika haberi | MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

Son dakika haberleri: MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.