Son dakika haberi | MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."
30.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:08
Son dakika haberleri: MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak