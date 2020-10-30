Son dakika haberi | MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."
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Son dakika haberi | MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

30.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:08
Son dakika haberi | MSB:

Son dakika haberleri: MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak

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