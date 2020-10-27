Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği paylaşımı

27.10.2020 00:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:45
Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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