FLAŞ
20.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:09
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı