Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı"
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Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı"

18.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:41

- Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı" Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.

- Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı"

ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak."

Bakan Dönmez: 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı'
Bakan Dönmez: 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı'
Bakan Dönmez: 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı'
Bakan Dönmez: 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşen Çağatay

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