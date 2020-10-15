Hatay'da görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
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Hatay'da görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

15.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:50
Hatay'da görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Hatay İskenderun'da görevi esnasında rahatsızlanan Sözleşmeli Er Volkan Soy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığı'nda görevi sırasında rahatsızlanan Sözleşmeli Er Volkan Soy'dan acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Hatay'da görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 19:50:53. #1.14#
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