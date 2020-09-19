Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerdeki "Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözlerini hatırlatarak "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı sert sözlerle eleştirdiği sözlerine atıfta bulunarak, "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm" dedi. Soylu'nun hoşuna gittiğini söylediği açıklamada, "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözlerine yer verilmişti.

"BİSİKLETİNLE İŞE GİT GEL BAKALIM"

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin "karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesini konu edinen Süleyman Soylu, Arslan'a "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözleriyle yüklenmişti.

"HEPSİNİ ALLAH BİR FOTOĞRAFTA GÖRMEYİ NASİP ETTİ"

Soylu, söz konusu ifadelerine yönelik bugünse şu açıklamayı yaptı: "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti"

Kaynak: DHA