Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi: 30 yaralı
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Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi: 30 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi: 30 yaralı
18.09.2020 08:56 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:17

Adana karayolunun 30. kilometresinde yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkisindemeydana geldi. Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: DHA

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