Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
11.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:47
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristinhava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren .Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!"
Kaynak: DHA