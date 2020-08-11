Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi
11.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:47

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristinhava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren .Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!"

Kaynak: DHA

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