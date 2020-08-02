FLAŞ MSB: İstanbul Maltepe'de konuşlu İkm.Mly.Okl.K.lığı Kenan Evren Kışlasındaki boş arazide 16.10 sularında kuru ot yangını çıkmıştır.

MSB: İstanbul Maltepe'de konuşlu İkm.Mly.Okl.K.lığı Kenan Evren Kışlasındaki boş arazide 16.10 sularında kuru ot yangını çıkmıştır. Yangın 19.30 civarında tamamen kontrol altına alınmıştır. Halen soğutma çalışması devam etmektedir. Yangın kapsamında askeri alanda bir zarar olmamıştır. Yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 8 er, hastanede yapılan kontrol sonrası taburcu edilmişlerdir.

Kaynak: DHA