İzmir'de yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı İzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına 4 arazöz, 1 dozer ve 1 helikopter müdahale ediyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıkıp makilik alana sıçradığı öğrenildi. Öte yandan yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: DHA