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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

24.08.2019 21:34
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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Kaynak: DHA
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