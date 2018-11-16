Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Elbistan ve Ünye Belediye Başkanlarını Görevden Aldı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, görevlerinden uzaklaştırıldı.

ELBİSTAN VE ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Yapılan açıklamada; "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAMYAR KİMDİR?

Ahmet Çamyar 1972 yılında Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Pelitliyatak Beldesi'nde dünyaya geldi. Çamyar, Fındıklı İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ordu İmam Hatip Lisesi'nde tahsiline devam etti. Çamyar üniversite eğitimini ise, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Çamyar, 1993 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları'na katıldı. 1998 yılında serbest avukat olarak görevine başladı.Aynı yıl Fazilet Partisi'ne katıldı, kurucular kurulunda yer aldı. Partisinin kapatılmasından sonra bir müddet bağımsız kalıp 14 ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde kurucular kurulunda yer alıp Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı yaptı.

2005-2008 yılları arasında İlçe Sekreterliği görevini yürütüp 2008 kongresinde İlçe Başkanı oldu.

Siyasetin yanında sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Bu kuruluşlar arasında Ensar Vakfı ve KATUDER de yer alıyor.

Çamyar iyi düzeyde Almanca ve Arapça biliyor. Çamyar 3 çocuk babası.

Durmuş Küçük ve Ahmet Çamyar

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI DURMUŞ KÜÇÜK KİMDİR?

Durmuş Küçük 1963 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Küçük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukatlık yaptı.

Durmuş Küçük, 2009 yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimlerindede Durmuş Küçük tekrardan Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, genel merkez yerel yönetimler başkanlığı tarafından hazırlanan rapor neticesinde 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde il SKM ve ilçe SKM programlarına kasıtlı olarak katılmayarak partimiz aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğundan ve Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediğinden tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Durmuş Küçük, evli ve 5 çocuk babasıdır.