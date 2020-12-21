Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

MUĞLA'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu.

Bodrum- Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ