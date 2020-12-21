Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
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Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

21.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:09
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

MUĞLA'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu.

MUĞLA'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu.

Bodrum- Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.


Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:10:25. #1.14#
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