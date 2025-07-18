'Fizan'a sürülmek' sözünde geçen, Osmanlı zamanında uzaklığı ve ıssızlığıyla bilinen Fizan, günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır?

Popüler bilgi yarışması Güven Bana'da sorulan tarihi bir soru, izleyicilerin ilgisini çekti. 'Fizan'a sürülmek' deyiminde geçen ve Osmanlı döneminde uzaklığı ve ıssızlığı ile bilinen Fizan'ın, günümüzde hangi ülkenin topraklarına dahil olduğu soruldu. Bu tür sorular, tarih bilgisini ölçmenin yanı sıra, geçmişteki yaşam koşulları ve coğrafi sınırlar hakkında da bilgi veriyor.

"FİZAN'A SÜRÜLMEK" SÖZÜNDE GEÇEN, OSMANLI ZAMANINDA UZAKLIĞI VE ISSIZLIĞIYLA BİLİNEN FİZAN, GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKENİN TOPRAKLARINDADIR?

A- Mısır

B-Fas

C- Suudi Arabistan

D- Libya

Cevap : D