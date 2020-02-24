Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?

24.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:19

Fiyat kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Fiyat TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, fiyat nasıl yazılır? fiyat mı, fiat mı? TDK'ya göre fiyat kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

FİYAT NASIL YAZILIR? FİYAT MI, FİAT MI?

Fiat: Yanlış

Fiyat: Doğru

TDK'YA GÖRE FİYAT NE DEMEK?

Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha.

Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.

Köken: Arapça

"Fiyatı her ne ise derhâl tediye ederim."

Nazım Hikmet