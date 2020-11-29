Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu

29.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:13

Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu Bursa'da tütün satılan dükkanda yaşanan anlaşmazlık, hastanede bitti.

Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu

BURSA - Bursa'da tütün satılan dükkanda yaşanan anlaşmazlık, hastanede bitti. Dükkan sahibi, ruhsatsız tabancasıyla müşterisini dizinden vurdu. Dizinden vurulan yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli C.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi saat 19.15 sıralarında Şahebettinpaşa Mahallesi Kanara Sokak üzerindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tütün satan C.Ç. (32), iş yerine müşteri olarak gelen M.K. ile tütün ürünleri fiyatları konusundan tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce C.Ç. iş yerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancasını M.K.'ye doğrulttu. M.K., dizinden vurulurken, C.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, vatandaşlar tarafından sandalyeye oturtturulurken, bacağına da tampon yapıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

M.K., ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli C.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarla saklandığı yer tespit edilen C.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu
Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu
Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu
Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

İlgili Haberler

Kahvaltı yaptığı kişiyi bacağından vurdu
Kahvaltı yaptığı kişiyi bacağından vurdu
Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu
Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu
Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu
Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Hadise Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 10:13:04. #1.15#
title