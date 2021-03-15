Fitre nedir ne zaman verilir? 2021 Fitre detayları...
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Fitre nedir ne zaman verilir? 2021 Fitre detayları...

15.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:49
Fitre nedir ne zaman verilir? 2021 Fitre detayları...

2021 yılı fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu yılki fitre miktarı 28 lira olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği hatırlatıldı. Peki, fitre nedir ne zaman verilir? 2021 Fitre detayları...

Fitre nedir, ne zaman verilir?soruları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl fitre miktarının ne kadar olduğu açıklanıyor. Miktar, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği dikkate alınarak belirleniyor. İşte 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede verilecek olan fitre miktarı ve detaylar…

FİTRE NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her Müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİTRE NE KADAR?

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 28.00 TL. olarak belirlenmesine karar verildi.


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