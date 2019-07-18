Fıstık bahçesinde havan mermisi bulundu

Kilis'te fıstık bahçesinde patlamamış havan mermisi bulundu.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde ikamet eden Mehmet Akif Sağ, Seve Barajı yakınlarındaki fıstık bahçesinde patlamamış havan mermisi bularak, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, havan mermisinin bulunduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti.

İl Jandarma Komutanlığından gelen bomba imha ekipi, havan mermisini dere yatağına indirerek kontrollü şekilde imha etti.

Kaynak: AA