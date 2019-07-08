Siirt'te fıstık bahçelerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesi yakınlarında piknikçilerin tam olarak söndürmediği mangal ateşi çevredeki otların tutuşturdu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki fıstık bahçelerine sıçradı.

Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Araçların giremediği yerlerde ekipler, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Kontrol altına alınan yangın fıtık ağaçlarına zarar verdi.

Kaynak: AA