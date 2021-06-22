Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti
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Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Güncel

- Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti Tokat'ın Niksar ilçesinde leylek çiftinin fırtınadan dolayı bozulan yuvasını belediye ekipleri yaptı.

- Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde leylek çiftinin fırtınadan dolayı bozulan yuvasını belediye ekipleri yaptı.

Niksar TOKİ konutlarında bulunan caminin kubbesine leyleklerin yaptığı yuva fırtınadan dolayı bozuldu. Leyleklerin yeniden yuva yapma çabasına ise rüzgar engel oldu. Leylek çiftinin çaresizliğini gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Konudan haberdar olan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın talimatı ile yuva yapılmasına karar verildi. Belediyenin kademesinde otomobil lastiği ve ahşap kullanılarak yuva yapıldı. Yuva itfaiye ekipleri tarafından cami kubbesine yerleştirildi. Leylek çifti ise rüzgardan bir türlü yapamadıkları yuvasına kavuştu.

Site Müdürü Faruk Pilgir, fırtınada leyleklerin yuvası dağıldığını belirterek, "Caminin kubbesinin üzerine konuşlanmışlardı ama çıkan hava olaylarından rüzgardan dolayı yuvaları bozulmuştu. Site sakinlerimiz de leyleklerin daha iyi yaşam sürmeleri açısından belediyemize başvuruda bulunmuşlar. Belediye ekipleri de geldi bir yuva yaptı. Onu da kubbenin üzerine koydular, güzel bir çalışma oldu. Umarım leylekler bundan sonra burada daha huzurlu yaşarlar. Konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Site sakinlerinden Cemil Cengiz de leyleklerin rüzgardan dolayı yuva yapamadıklarını, belediyenin bozulan yuvayı yapmasından mutlu olduklarını dile getirdi.

İtfaiye Müdürü Muzaffer Güneş, leylek ailesinin bozulan yuvasını yeniden yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek "Çevre sakinleri belediyemize gelerek caminin kubbesine yuva yapmaya çalışan leyleklerin rüzgardan dolayı başarılı olamadığını söyledi. Bunun üzerine belediyemizden destek istediler. Belediye başkanımız yuvanın yapılması için talimat verdi. Bizde kadememizde ahşap ile lastikten yuva yaptık. Yuvayı yerine yerleştirdik" dedi.

Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti
Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti
Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti
Fırtınada yuvasız kaldı, imdadına ekipler yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata

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