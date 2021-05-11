Son dakika haberleri! FIRTINADA ŞEHİT ANNESİNİN EVİNİN ÇATISI UÇTU
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Son dakika haberleri! FIRTINADA ŞEHİT ANNESİNİN EVİNİN ÇATISI UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MALATYA'nın Darende ilçesinde, etkili olan fırtına, şehit İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım'ın (83) yaşadığı evin çatısında hasara yol açtı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, etkili olan fırtına, şehit İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım'ın (83) yaşadığı evin çatısında hasara yol açtı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, 1982 yılında devrilen tankın altında kalarak şehit olan İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım'ın yaşadığı evin çatısı, etkili olan fırtınada zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sistemi de fırtınadan kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri! FIRTINADA ŞEHİT ANNESİNİN EVİNİN ÇATISI UÇTU
Son dakika haberleri! FIRTINADA ŞEHİT ANNESİNİN EVİNİN ÇATISI UÇTU
Son dakika haberleri! FIRTINADA ŞEHİT ANNESİNİN EVİNİN ÇATISI UÇTU
Son dakika haberleri! FIRTINADA ŞEHİT ANNESİNİN EVİNİN ÇATISI UÇTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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