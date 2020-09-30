Fırtınada batan kayık görüntülendi
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Fırtınada batan kayık görüntülendi

30.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:56

Fırtınada batan kayık görüntülendi Samsun'da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Fırtınada batan kayık görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kıyıya oturan balıkçı kayığı ise gündüz vakti havadan görüntülendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde torunu Murat Erol ile birlikte Karadeniz'de balık avına çıkan Hasan Koç, şiddetli fırtına sonucunda teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti. Denizde balıkçıların yardımıyla çıkarılan Murat Erol'un ise hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Gün ağarınca ise karaya oturan balıkçı teknesi havadan görüntülendi.

"Gündüz hava güzeldi, gece denizde fırtına çıktı"

Costal'da balıkçılık yapan Salih Zeval ise, "Dün gündüz vakti hava güzeldi. Gece bir fırtına koptu. Fırtınadan kaçalım derken kaçamamışlar. Hasan Koç hayatını kaybetmiş. Kayık da batmış kalmış orada" dedi.

Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi
Fırtınada batan kayık görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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