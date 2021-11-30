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Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

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Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Antalya'da dün akşam yapılan lodos uyarısından ardından bugün sabah saatlerinde kentte şiddetli rüzgar etkili oldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da dün akşam yapılan lodos uyarısından ardından bugün sabah saatlerinde kentte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatte 60-90 kilometre hıza ulaşan lodos, dünyaca ünlü sahil ve falezlerde dev dalgalar oluşturdu. Vatandaşlar ve turistler eşsiz manzarayı fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.

Turizmin başkenti Antalya'da valiliğin dün akşamki lodos fırtınası yönündeki uyarısının ardından, sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentte güneşli hava hakim sürerken, hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıktı, saatteki hızı 60-90 kilometre arasında değişen lodos ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Falezleri ve sahili döven yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dalgalar, kıyı şeridi beyaza bürüdü. Varyantlardaki seyir terası ile sahil kısmına gelen vatandaşlar ve turistler, eşsiz manzarayı fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Eğlenmek için sahile inen çocuklar ise kıyıya vuran dalgalara dokunabilmek için zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulundu. Denizin üzerindeki martılar da, dalgalara yakın uçarak balık avladı.

Sahilde manzarayı fotoğraflayan vatandaşlardan Atilla Gözeğer, "Hava rüzgarlı. Antalya için normal bir hava. Dalgaları görmek için sahile geldim. Fotoğraf çekiyorum. Tehlike olacağını zannetmiyorum" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, şiddetli lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

(Suat Metin - Ertuğrul Gün/ İHA)

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

Fırtına uyarısını duyan, eşsiz manzara için sahile koştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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