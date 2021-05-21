Fırtına çatıyı böyle uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fırtına çatıyı böyle uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önder - Haberler | 3. Sayfa

Fırtına çatıyı böyle uçurdu -Fırtına Geyikli'de hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Ege bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Çanakkale'nin tatil beldesi Geyikli'de hayatı felç etti.

Fırtına çatıyı böyle uçurdu

-Fırtına Geyikli'de hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

ÇANAKKALE - Ege bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Çanakkale'nin tatil beldesi Geyikli'de hayatı felç etti. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde, bir inşaattan uçan büyük bir parça yakındaki bir otelin çatısına düştü. Rüzgar nedeniyle deniz kenarındaki çok sayıda şemsiye ve şezlong kullanılamaz hale geldi. Bir evin çatısının uçma anı da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önder

Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fırtına çatıyı böyle uçurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:52:55. #1.15#

title