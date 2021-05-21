Fırtına çatıyı böyle uçurdu

Fırtına çatıyı böyle uçurdu -Fırtına Geyikli'de hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Ege bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Çanakkale'nin tatil beldesi Geyikli'de hayatı felç etti.