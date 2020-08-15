Fırtına Tanrısı filmi konusu nedir? Fırtına Tanrısı oyuncuları ve Fırtına Tanrısı özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fırtına Tanrısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fırtına Tanrısı konusu, özeti ve Fırtına Tanrısı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fırtına Tanrısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Fırtına Tanrısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fırtına Tanrısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Fırtına Tanrısı konusu nedir, Fırtına Tanrısı oyuncuları kimler ve Fırtına Tanrısı özeti gibi konuları inceliyoruz. FIRTINA TANRISI FİLMİ KONUSU NEDİR? Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Baal ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba'al'ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir. FIRTINA TANRISI FİLMİ OYUNCULARI Jeremy London Stefanie von Pfetten Scott Hylands David Lewis Michael Kopsa Elias Toufexis Lexa Doig