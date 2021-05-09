Fırtına, sera örtülerini uçurdu
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Fırtına, sera örtülerini uçurdu

İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Haberler | Güncel

Fırtına, sera örtülerini uçurdu Amasya'da sağanak yağış sonrası fırtına etkili oldu, seraların örtüleri uçtu.

Fırtına, sera örtülerini uçurdu

AMASYA - Amasya'da sağanak yağış sonrası fırtına etkili oldu, seraların örtüleri uçtu.

Karasenir Mahallesi'nde domates ekili alanlarda hasar oluştu. 6 dönümlük alandaki seralarını emeklerle oluşturup geçen ay ürünlerini diktiklerini anlatan üretici Niyazi Yancı, fırtınanın büyük zarara yol açtığını söyledi. Yancı, ağaç dallarını da deviren fırtınanın yol açtığı ürün kaybı ve hasarın boyutunun tespit edilerek kendilerine destek olunmasını istedi.

Fırtına, sera örtülerini uçurdu
Fırtına, sera örtülerini uçurdu
Fırtına, sera örtülerini uçurdu
Fırtına, sera örtülerini uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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