Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
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Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı

13.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:51

Antalya'yı dün gece saatlerinden itibaren etkisine altına alan sağanak ve fırtınanın ardından kent sakinleri, Konyaaltı sahiline giderek dev dalgaların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya'da hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Konyaaltı ilçesinde bazı ağaçlar ve evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri devrildi, yağmurdan bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

FOTOĞRAF MERAKLILARI SAHİLE KOŞTU

Tüm bu olumsuzluklara rağmen dalga manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen yerli yabancı turistler sahile akın etti. Konyaaltı sahilinde turkuaz renkler oluşturan dalgalar, sahili beyaza bürüdü. Doğal stüdyo görünümü veren plaj, fotoğraf sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Antalyalılar, zaman zaman ıslanmamak için hızla koşsa da başarılı olamadı. Bazı turistler ise sahile şortla geldi. Dalgaların arasına giren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları (2)
KENZOLORİTO: 5 metre ne alaka saçma sapan kim buraya yazdı beş metre hı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAZA: 3-5 tane insan işte çıkmış fotoğraf çekilmiş abartılacak ve haber değeri olan birşey değil
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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