Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
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Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı

24.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:59
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı

Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı.

Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı. Ev sahipleri fırtınanın şiddetini "Bomba patlamış gibi oldu" diyerek anlattı.

Olay sabah saat 05.30 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre mahallesinde meydana geldi. Fadime Yılmaz, eşi ve 5 çocuğuyla evde uyurken büyük bir gürültüyle uyandılar. Fırtınanın şiddetiyle evin çatısının uçtuğunu ve duvarlarının yıkıldığını gören vatandaşlar, Yılmaz ve çocuklarını evden çıkardılar. Fırtına, şiddetiyle yıkılan duvarlar araç üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

Ev sahibi Ferhat Yılmaz, "Sabah 5.30 sıralarında büyük bir fırtınayla çatımız uçtu. Uçan çatıyla birlikte duvarlarımız arabanın üzerine yıkıldı. Ev büyük bir tahrip aldı şuanda. Devletten büyük bir yardım bekliyoruz. Burada 8 nüfus yaşıyoruz, yaşlı babamız var. 5 kız çocuğumuz var. sabah ilk yetiştiğimde kapı açılmıyordu, neredeyse altında kalacaklardı. Yıkılan duvar tarafından dışarıya çıkardık" diye konuştu.

"Bomba patlamış gibi oldu"

Evde uyurken büyük bir gürültüyle uyandıklarını ifade eden "Fadime Yılmaz, "Yataktaydık bomba patlamış gibi oldu. Sesin üzerine kalkıp baktık ki çatılarımızın hepsi düşmüş. Çocukları alıp dışarıya çıktık. Herhangi bir yaralanmamız olmadı. Ev gitti, araba gitti. Maddi hasarımız çok" dedi.

"Artık başımızda bir çatı bile yok"

Evdeyken fırtınanın şiddetiyle evin balkonlarının dahi yıkıldığını belirten Nurşin Yılmaz, "Mahvolduk, bittik. Artık başımızda bir çatı bile yok. Sabah 5.30 sıralarında oldu. kalktığımız da çatı düşmüştü. Çıkalım derken balkonların yıkıldığını gördük. Dışarıya koştuğumuzda arabamızın üstüne duvarın yıkıldığını gördük. Akrabalarımıza gittik" şeklindi konuştu.

Fırtınada evleri ve arabalarında maddi hasar meydana gelen aile, yetkililerden yardım bekliyor. - ERZURUM

Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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