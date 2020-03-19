Fırtına, badem ağaçlarına zarar verdi Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına badem ağaçlarına zarar verdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına badem ağaçlarına zarar verdi.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren fırtına dolayısıyla çağlalar yere döküldü ve ağaçların dalları kırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 40 bin badem ağacının zarar gördüğü belirlendi.

Yetiştiricilerden Emine Karabacak, bütün bir yıl emek vererek yetiştirdikleri badem çağlalarının fırtına sebebiyle yere dökülerek ziyan olduğunu söyledi.

Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can da mahalledeki badem ağaçlarının yüzde 80'inin zarar gördüğünü ve yetiştiricilerin zor duruma düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA