Mide bulandıran görüntüler! Fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı

Van'da çekildiği öne sürülen görüntülerde bir ekmek fırınında hamuru tavana ve yere fırlatan genç sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerle ilgili harekete geçilmesini istedi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

HAMURA TEKME ATTI

Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.