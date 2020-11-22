Fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verdi
22.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:42
Zonguldak'ta bir fırında gece vardiyasında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, hamur asansörüne sıkıştı. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hamur taşımak için kullanılan asansöre sıkışan Ferhat Özdemir (37), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Topbaşı Mahallesi'nde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. Fırında gece vardiyasında çalışan Ferhat Özdemir, ekmek hamurunun taşındığı hamur asansörüne sıkıştı. Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Özdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozlu ilçesine bağlı Çardaş Köyü'nde bugün sabah saatlerinde toprağa verilen Özdemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN