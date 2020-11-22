Fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Zonguldak'ta bir fırında gece vardiyasında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, hamur asansörüne sıkıştı. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.