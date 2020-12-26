"Fırına ve alışverişe gidiyorum" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı
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"Fırına ve alışverişe gidiyorum" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı

26.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:30

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını, "Fırına ve alışverişe gidiyorum.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını, "Fırına ve alışverişe gidiyorum." bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, tüm ekiplere kısıtlamadan muaf olma durumunu suistimal edenlerin tespit edilmesi maksadıyla denetimleri artırmaları talimatını verdi.

İl ve ilçe merkezlerinde farklı noktalarda denetimler sıklaştırıldı

İzin belgeleri kontrol edildi

Polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nden yaya olarak geçen 2 kişiyi durdurarak izin belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

İzin belgesi olmayan kişiler "Fırına, alışverişe gidiyorum" gerekçelerini öne sürdü.

İkamet ettikleri mahallenin dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Ekipler DSİ kavşağında da kısıtlamaya uymayan 4 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki kavşaklarda denetim gerçekleştirdi.

İzin belgeleri olan ancak trafik kurallarına uymayan 24 sürücü hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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