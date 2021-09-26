Fire Flux Esports kadın VALORANT takımını duyurdu, takım bu kadro ile birlikte Riot'un resmi turnuvası Game Changers turnuvasında yer alacak. Başarılı espor organizasyonu yeni kadrosunu sosyal medyadan yaptığı video ile duyurdu, işte karşınızda Fire Flux Esports'un yeni kadrosu!

Başarılı espor organizasyonunun kurmuş olduğu kadın VALORANT takımı aşağıdaki gibi şekillenmiş oldu.

Berra "Berrie" Özbek

Ira "Ira" Trifan

Nilay "Liyan" Buluş

Enise "Turner" Kıldır

Simge "w4thena" Karaca

Yeni kadrosu ile kadın VALORANT liglerinde ve turnuvalarında mücadele edecek olan Fire Flux şimdiden tüm dikkatleri üzerinde çekmiş gibi görünüyor!

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