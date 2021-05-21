Fıratpen sahibi kimdir? Fıratpen sahibi Nevzat Demir kimdir?

Fırat Plastik AŞ, 1972 yılında plastik inşaat malzemeleri alanında üretim yapmak üzere kurulmuştur. Fırat, plastik esaslı ürünleriyle inşaat, tarım, otomotiv, medikal, beyaz eşya gibi çeşitli sektörlere yönelik üretim yapmaktadır. Peki, Fıratpen sahibi kimdir? Fıratpen sahibi Nevzat Demir kimdir?

Beşiktaş spor tesislerine ismini veren Nevzat Demir Fıratpen pencerelerinin sahibi olarak da tanınıyor. Nevzat Demir aslen Erzincanlı. Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nevzat Demir, 65 yaşında. Nevzat Demir Fıratpen'in yönetim kurulu başkanlığını yaparken firmada ailesinden Mümtaz Demir, Hava Demir, Tayfun Demir ve Muharrem Yıldırım Demir yer alıyor. Ünlü işadamı ve eşi sosyeteden uzak dururken medyadan uzak bir hayatı tercih ediyorlar.

FIRATPEN SAHİBİ KİMDİR?

Beşiktaş spor tesislerine ismini veren Nevzat Demir aslen Erzincanlı. Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nevzat Demir, 65 yaşında.

Nevzat Demir Fıratpen'in yönetim kurulu başkanlığını yaparken firmada ailesinden Mümtaz Demir, Hava Demir, Tayfun Demir ve Muharrem Yıldırım Demir yer alıyor. Ünlü işadamı ve eşi sosyeteden uzak dururken medyadan uzak bir hayatı tercih ediyorlar.

1972'de kurdu

İş hayatına Galata semti çevresinde ticaret yapan babasının yanında başlayan Nevzat Demir Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi. Akşamları okuyup, gündüz çalışarak bir başarı hikayesine imza atan Nevzat Demir, 1972'de kurduğu Fırat Plastik ile adını zirveye yazdırdı.

Eğitimini yetişkinliğinde tamamladı

1980'lerin başında sanayiciliğe kayan Nevzat Demir, eğitim hayatını ilerleyen yaşında tamamladı. 1999 yalında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletmecilik Bölümünü'nü bitiren Nevzat Demir, 2001 yılında da İ.Ü İktisat Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü'ndeki yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktorasını da veren Nevzat Demir, TÜGİAD ve TÜSİAD üyesi.

Nevzat Demir ve eşi sosyal aktiviteler ve yardım programlarında sıklıkla yer alıyorlar.

Beşiktaş tesisleri adını taşıyor: Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin yapımında Nevzat Demir büyük pay sahibidir. Bu sebeple de Beşiktaş tesislerin ismini Nezat Demir tesisleri koymuştur. Nevzat Demir aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1972 yılında plastik inşaat malzemeleri alanında üretim yapmak üzere kurulmuştur. 1900 çalışanı bulunan Fırat Plastik'in yönetim kurulu başkanı Nevzat Demir'dir.

Firmanın Yönetim Kurulu şöyle:

Dr. Nevzat DEMİR – Yönetim Kurulu Başkanı

Mümtaz DEMİR – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hava DEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun DEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi

Muharrem Yıldırım Demir - Yönetim Kurulu Üyesi