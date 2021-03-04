"Fırat Yılmaz Çakıroğlu"nun ismi Kahramanmaraş'ta bir caddeye verildi
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"Fırat Yılmaz Çakıroğlu"nun ismi Kahramanmaraş'ta bir caddeye verildi

04.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:15

Ege Üniversitesinde (EÜ) yaklaşık 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Türkoğlu ilçesinde bir caddeye verildi.

Ege Üniversitesinde (EÜ) yaklaşık 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Türkoğlu ilçesinde bir caddeye verildi.

Türkoğlu Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla, Gaziosmanpaşa Mahallesindeki Bağlar Caddesi'nin ismi "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaptığı açıklamada, öğrenci kılığına girmiş terör örgütü PKK mensupları ve destekçileri tarafından 2015 yılında şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadıklarını söyledi.

Bu duygu ve düşüncelerle meclis üyeleriyle Gaziosmanpaşa Mahallesindeki Bağlar Caddesi'nin ismini değiştirdiklerini ifade eden Okumuş, "Yüreğindeki memleket sevdasıyla ebediyete irtihal eden Fırat kardeşimizin aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir karar alarak, hain terör örgütlerini bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle aziz vatan uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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