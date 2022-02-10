Fırat Tanış ve Kübra Tanış Çiftinin Boşanmasının Perde Arkası

KADIKÖY, İSTANBUL (Snob Magazin) - Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşi, çocuğunun annesi Kübra Tanış'a boşanma davası açtı. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Gizlilik kararının olduğu duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Tanış'ın boşandığı eşine aylık nafaka ödemesine hükmettiği öğrenildi.

Fırat Tanış kimdir?

Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli; Tam adı Nuri Fırat Tanış. 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Günümüzde 46 yaşındadır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Tanış ailenin en küçük çocuğudur.

Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu. Tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıt Lisesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı.

Aynı zamanda Kadıköy BLOK'ta oyunculuk kursları veriyor. 2013-2014 eğitim yılında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisinde oyunculuk dersleri veriyor.

2011 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" sinema filminde Muhammet Uzuner, Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam" adlı dizide Patrona Halil karakterini canlandırırken Türkan Şoray, Özcan Deniz, Tolga Karel, Hazım Körmükçü, Kerem Atabeyoğlu, Suat Sungur, Teoman Kumbaracıbaşı ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Sürgün İnek" adlı sinema filminde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Vildan Atasever, Burak Satıbol birlikte oynadılar.

Fırat Tanış, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide İsfendiyar Kapusuz karakterini oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve İvana Sert ile beraber oynadı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Fırat Tanış, Kübra Tanış ile evlidir. 24 Temmuz 2014 tarihinde bir kız çocukları oldu. 10 Şubat 2022'de boşandılar.