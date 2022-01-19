Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış hayatı ve biyografisi! Fırat Tanış kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Fırat Tanış, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Fırat Tanış hakkında merak edilenler. Fırat Tanış hayatı ve biyografisi. Fırat Tanış kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Fırat Tanış merak konusu oldu. İşte Fırat Tanış hakkında merak edilen Fırat Tanış kimdir, Fırat Tanış hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Tam adı Nuri Fırat Tanış'dır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Fırat Tanış ailenin en küçük çocuğudur. Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu.

• Doğum tarihi: 5 Mayıs 1975

• Kaç yaşında: 45 yaşında

• Nereli : İstanbul,

• Boy : 1,75 m

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı. 2000-2010 tarihleri arasında Sır Çocukları-2002, Tramvay-2003, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yedi Tepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe İle Halil, Geniş Aile televizyon yapımlarında rol aldı. Müzik alanında da çalışmaları olan sanatçının sözü-müziği kendine ait olan çalışmaları Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi yorumcular tarafından seslendirilmiştir. 1 Ekim 2012'de kurulan günlük soL Gazetesi'nin kültür sayfasında 3 Aralık 2012'den itibaren köşe yazarlığı yapmaktadır. 10 Haziran 2013 itibarı ile dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklamış, buna sebep olarak televizyon kanallarının 2013 Taksim Gezi Parkı protestolarına yeterli yayın saati ayırmamasını göstermiştir.

Rol aldığı tiyatro oyunları

• Martı - 2017

• Ayrılık - 2017

• Gelin Tanış Olalım - 2016

• E-mülteci.com - 2016

• Testosteron - 2008

• Hırçın Kız - 2006

• Barış (oyun) - 2002

• Woyzeck

Filmografisi

• İstanbullu Gelin - 2017-2019 (Adem Sezgin)

• Geniş Aile: Her Türlü - 2016 (Koyu Bilal)

• Somuncu Baba: Aşkın Sırrı - 2016 (Meczup)

• Olaylar Olaylar - 2016

• Hep Yek - 2016

• Rus'un Oyunu - 2016

• Mavi Gece - 2016

• Öğrenci İşleri - 2015

• Yeşil Deniz - 2015

• Takım: Mahalle Aşkına - 2015

• Geniş Aile: Yapıştır - 2015 (Koyu Bilal)

• Yapışık Kardeşler - 2014

• Ulan İstanbul - 2014 (Konuk Oyuncu)

• Karınca Kapanı - 2014

• Sürgün İnek - 2014

• F Tipi film - 2012

• Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

• Bir Zamanlar Anadolu'da - 2011

• Devrimden Sonra - 2011

• Vay Arkadaş - 2010 (Tik)

• Geniş Aile - 2009 (Koyu Bilal)

• Dilber'in Sekiz Günü - 2008

• Beyaz Melek - 2007

• Menekşe ile Halil - 2007

• Felek Ne Demek? - 2006

• Tramvay (film) - 2006

• Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse - 2005

• Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu - 2005

• Ihlamurlar Altında - 2005

• Aşka Sürgün - 2005

• Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - 2004

• Kin ve Gül - 2003

• Sır Çocukları (Velid) - 2002

• Yeditepe İstanbul - 2001

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