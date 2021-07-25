Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.