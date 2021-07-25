Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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