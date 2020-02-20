Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?

20.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:38

Çakıroğlu, 1991 yılında Konya'da doğdu ve tek çocuktu. Öğretmen olan annesi nedeniyle öğrencilik yıllarının bir kısmını Diyarbakır'da geçirdi. Öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda eti. Cinayetin sanığı 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da spor merkezine, Nazilli'de bir parka verildi. İzmir'in Menderes'de bir spor tesisine de adı verildi.