Fırat Altunmeşe diziden ayrıldı mı? Evlilik Hakkında Her Şey Ural diziden çıktı mı, neden yok?
Mucize Doktor dizisinin ardından Evlilik Hakkında Her Şey'de gördüğümüz Fırat Altunmeşe hakkında Fırat Altunmeşe diziden ayrıldı mı? Evlilik Hakkında Her Şey Ural diziden çıktı mı, neden yok? sorularının yanıtı merak edildi.
Fırat Altunmeşe diziden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde abisi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybeden Fırat Altunmeşe'nin dizinin son bölümünde yer almadığı görülmüştü.
FIRAT ALTUNMEŞE DİZİDEN AYRILDI MI?
Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk, Sarp Akkaya gibi isimlerin başrolde yer aldığı The Split uyarlaması Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde üzen vedalar gerçekleşti. Önce Faruk karakterinin diziden çıktığı görülmüştü. Dizide düğüne geldiği gösterilen Ural'ın yüzü görülmedi ve Almanya'ya giderek Sanem'i terk ettiği şekilde gösterildi.
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY URAL NEDEN YOK?
Kardeşinin vefatıyla sarsılan Fırat Altunmeşe'nin bir süre dizide yer almayacağı belirtilidi. Ancak genç oyuncu Fırat Altunmeşe'nin diziye dönmesi bekleniyor.
Haberler.com - Gündem