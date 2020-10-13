Finlandiya Meclisi önünde Ermenistan'ı protesto eylemi
13.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 13.10.2020 21:05
Finlandiya Meclisi önünde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi.
Finlandiya Meclisi önünde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi.
Ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla meclis binası önünde bir araya gelen eylemciler, Azerbaycan lehine sloganlar attı.
Eylemciler, Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Yılmaz