08.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:25

- Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı

HELSİNKİ - Finlandiya'da bir plaj buz kütleleri ile doldu.

Finlandiya'da nadir görülen bir doğa olayı görenleri şaşkına çevirdi. Hailuoto adasındaki Marjaniemi plajında 30 metre genişliğindeki alan irili ufaklı binlerce buz kütlesi ile doldu. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğu belirtildi. Olayın uygun hava koşullarında yılda bir kez görülebilecek bir durum olduğu kaydedilerek, bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerektiği aktarıldı.

Benzer bir olay daha önce Rusya'da da yaşanmıştı.

Kaynak: İHA