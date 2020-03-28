Finlandiya'da koronavirüs: Başkent Helsinki'ye çıkan tüm yollara barikat kuruldu
Finlandiya güvenlik güçleri, koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alınan başkenti Helsinki istikametindeki tüm yollara barikatlar kurdu. Uygulama çerçevesinde kente giriş çıkışlar yasaklandı
28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Finaldiya'da polis ve asker, ülkenin diğer şehirlerinden başkent Helsinki istikametine çıkan yüm yolları barikatlarla kapattı.
Finlandiya Parlamentosu da koronavirüs tedbirleri kapsamında Helsinki'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com