Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı
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Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı

Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Atatürk Caddesi'nde başlattığı kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor. Ekipler, caddenin yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde devam ettiği kaldırım çalışmasının yüzde 90 oranında tamamladı. Çalışma ile 6 bin metrekare parke ve 3 bin metre bordur döşeniyor. Yayaların güvenli ulaşımı sağlanırken, su baskını olaylarının da önüne geçilecek. - ANTALYA

Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı
Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı
Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı
Finike'de kaldırım çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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