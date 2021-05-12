Finike'de Hemşireler Haftası kutlandı
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Finike'de Hemşireler Haftası kutlandı

Finike'de Hemşireler Haftası kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Hemşireler Haftası dolayısıyla ilçe genelinde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Hemşireler Haftası dolayısıyla ilçe genelinde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Hemşireler Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan hemşireleri ziyaret eden Başkan Geyikçi, sağlık hizmetlerinin verilmesinde önemli bir yeri olan hemşirelerin özellikle koronavirüs salgını döneminde yaptıkları hizmetin kutsallığını bir kez daha anladıklarını söyledi.

Hemşirelerin insanların hayatına adeta dokunduklarını belirten Geyikçi, "Hemşireler artık hayatımız için savaşan bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Gayret ve çalışma azimlerinden ötürü tüm hemşirelere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlere sağlık hizmeti veriyorsunuz. Sizlere hizmetlerinizden dolayı minnettarız, hakkınız ödenmez." diye konuştu.

Geyikçi, ziyaretlerde hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan hemşirelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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